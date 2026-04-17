Ein 34-jähriger österreichischer Staatsbürger aus der Region Semmering-Gloggnitz steht im dringenden Verdacht, die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) hinsichtlich seines körperlichen Zustands getäuscht zu haben, heißt es in einer Polizeimeldung.



Der Beschuldigte spielte bei behördlichen Untersuchungen eine körperliche Beeinträchtigung vor. „Es ging soweit, dass er seinen Alltag gar nicht alleine bestreiten könne und erst recht nicht erwerbsfähig sei“, so die Beamten. In Wirklichkeit übte er Hobbys aus und ging im Ausland sogar einer Arbeit nach.

Schadenssumme

Die Schadenssumme hat es durchaus in sich: Dem 34-jährigen Beschuldigten sollen im Zeitraum von April 2016 bis Februar 2026 rund 255.000 Euro zu Unrecht von der PVA ausbezahlt worden sein. Weitere Geschädigte seien unter anderem das Finanzamt und das Arbeitsmarktservice.

Aufgedeckt hat den Fall die Ermittlungsgruppe „Sozialleistungsbetrug“ (SOLBE) der Polizeiinspektion Gloggnitz in Niederösterreich. Sie konnten ihm unter anderem auch einen Wohnsitz im Ausland nachweisen. Wie man dabei vorgegangen ist, will man nicht verraten. „Das wäre eine Anleitung für den nächsten Sozialbetrüger“, heißt es.

Hauptverhandlung

Der 34-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig und wurde am 27. März 2026 auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. In etwa einer Woche startet die Hauptverhandlung.