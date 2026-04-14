Im Juni 1976, also fast genau vor 50 Jahren, haben die Schüler der M5a der HTL Kapfenberg in der Fachrichtung Maschinenbau maturiert. Anlässlich dieses Jubiläums lud man bei einem Klassentreffen zum gemeinsamen Erinnern ein. „Als Direktor stand damals Herr Siegwin Körbler vor, legendär war unser Fachvorstand Josef Dittmann“, weiß Peter Bacun noch.

Nach der Schule haben die damals 21 Maturanten schließlich unterschiedliche Karrieren eingeschlagen. Zu ihnen zählte auch Unternehmer Stefan Pierer. Für etwas mehr als die Hälfte waren nach dem Präsenzdienst Firmen im In- und Ausland der Start für verschiedenste Führungspositionen. Der Rest studierte weiter, der Großteil etwa auf der Montanuni Leoben, aber auch die Militärakademie in Wiener Neustadt oder die Karl Franzens Universität in Graz wurden für die Weiterbildung gewählt.

All diese unterschiedlichen Wege ließ man nun nochmal beim Klassentreffen Revue passieren. Zudem nützte Direktorin Anke Lammer die Gelegenheit und führte die Herrschaften durch die heutige HTL, berichtete über die aktuellen Neuigkeiten und zukünftigen Pläne. „Im Sporthotel Grabner wurden im Anschluss vergangene gemeinsame Erlebnisse besprochen, neue Erfahrungen ausgetauscht und vereinbart, die Planung für das nächste Maturantentreffen bald zu beginnen“, berichtet Bacun außerdem.