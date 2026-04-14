Keine schweren Unwetterereignisse, so viel Feuerwehrjugend wie nie zuvor und Lob über die immer gute Zusammenarbeit mit Behörden: So lässt sich der Bereichsfeuerwehrtag des Feuerwehrverbandes Bruck am vergangenen Freitag knapp zusammenfassen.

Von Pernegg bis Mariazell wickelten die Feuerwehren im Jahr 2025 gemeinsam insgesamt 2384 Einsätze ab. Der Großteil davon – 1544 – fällt auf technische Einsätze, also beispielsweise Fahrzeugbergungen, Türöffnungen oder Suchaktionen.

Im Vorjahr mussten die Feuerwehren unter anderem bei Verkehrsunfällen ausrücken © FF Mariazell/Zach D.

Gearbeitet haben die Florianis im letzten Jahr insgesamt 121.291 Stunden, das sind weniger als in den Jahren 2024 und 2023, wo Extremwetterereignisse die Feuerwehren beschäftigten. „Hinter jeder Minute steht ein Mensch, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, oft spontan und fast immer zusätzlich zu Beruf und Familie“, sagt Landes- und Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried.

Landes- und Bereichsfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried © KLZ / Albert Formanek

Viel Zeit floss letztes Jahr neben Einsätzen auch in die Prävention von Bränden, vor allem aber in Tätigkeiten wie Verwaltung, Wartungsarbeiten, Übungen sowie Aus-, Fort- und Weiterbildung von Mitarbeitern.

„Wichtiger Pfeiler“

Neben der Ausbildung aktiver Mitglieder betonten Redner auch die Bedeutung des Nachwuchses. Die erfreuliche Bilanz für den Verband: Im Jahr 2025 erreichte die Feuerwehrjugend einen Höchststand an Mitgliedern in jüngerer Vergangenheit. Aktive Jugendarbeit werde großgeschrieben, nicht zuletzt, um junge Menschen früh für die Feuerwehrarbeit zu begeistern.

Die gesellschaftliche Relevanz dieser Tätigkeit betonten auch anwesende politische Vertreter. „Die Feuerwehr ist ein wichtiger Pfeiler in der Sicherheitsarchitektur der Steiermark“, betont Philipp Könighofer, stellvertretender Klubobmann des FPÖ-Landtagsklubs. Er vertrat am Freitag beim Bereichsfeuerwehrtag Landeshauptmann Mario Kunasek.

Verdiente Kameradinnen und Kameraden wurden beim Bereichsfeuerwehrtag ausgezeichnet © KLZ / Albert Formanek

Um Wertschätzung an die größtenteils ehrenamtlichen Mitarbeiter sichtbar zu machen, werden beim Bereichsfeuerwehrtag auch Auszeichnungen verliehen: „Diese sind keine Alterserscheinung, sondern ein sichtbares Zeichen der Anerkennung“, sagt Reinhard Leichtfried.