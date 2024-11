Die Gemeinde Pernegg an der Mur gehört zum politischen Bezirk Bruck-Mürzzuschlag. So weit, so eindeutig. Beim Schulsprengel ist die Sache aber nicht so klar: Nachdem die Mittelschule im Nachbarort Breitenau geschlossen wurde, haben sich die Kinder aufgeteilt – einerseits in die Bezirkshauptstadt Bruck an der Mur, andererseits in das geografisch ebenfalls nicht weiter entfernt liegende Frohnleiten, das bereits im Bezirk Graz-Umgebung liegt.