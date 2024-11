Premiere war im vergangenen Jahr, heuer gab‘s eine Neuauflage: Unter dem Motto „Weiße Nacht der Wirtschaft“ wurde in Bruck zum großen Galaabend geladen. Es war ein Treffen, um sich zu vernetzen – nicht nur Unternehmer waren gekommen, auch Gäste aus der Politik, etwa Nationalratsabgeordneter Kurt Egger oder die Brucker Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier gaben sich ein Stelldichein.

Wie bereits im Vorjahr widmete man auch heuer den Reinerlös des Abends der Kleine Zeitung-Hilfsaktion „Steirer helfen Steirern“. 2000 Euro sind für den guten Zweck zusammengekommen, jetzt wurde die Spende offiziell überreicht.

Übergabe: Christian Huemer von der Kleinen Zeitung nimmt die Spende von den Veranstaltern rund um Conny Izzo, Michael Ulm und Martina Romen-Kierner entgegen © Sayd Ali

Treibende Motoren und Impulsgeber der Veranstaltung sind Michael Ulm, Obmann der „Jungen Wirtschaft“ und gleichzeitig stellvertretender Regionalstellenobmann sowie Conny Izzo in ihrer Funktion als Bezirksvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“. Die beiden erklären: „Wir wollten mit der Veranstaltung etwas Neues auf die Beine stellen. Das ist gelungen und wir haben auch schon für das kommende Jahr etwas vor.“

Unter welchem Motto der Abend künftig stehen wird, verrät man noch nicht. „Es wird aber etwas Schwungvolles, Frisches in Richtung Herbst sein“, so Ulm, der jedenfalls schon das genaue Datum weiß: Am 19. September 2025 ist es wieder so weit. Fix ist auch, dass man für die Galaveranstaltung mit Julia Neußl, Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ im Bezirk Leoben, enger zusammenarbeiten wird.