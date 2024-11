Wo es regelmäßig heißt: „Bahnsteig eins, Regionalzug nach Bruck an der Mur fährt ein!“, dort heißt es jetzt nur wenige Meter weiter: „Frau Huber, der Doktor wartet schon im Behandlungszimmer!“ Am südlichen Ausgangspunkt der historischen Semmering-Bergstrecke in Mürzzuschlag eröffnet am 9. Dezember eine Primärversorgungseinheit (PVE), die von den Diakonissen betrieben wird.