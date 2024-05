Die Stadt Kindberg ist mit zwölf Fachärzten sehr gut versorgt, was aber fehlt, sind die praktischen Ärzte: „Wir haben von fünf Kassenstellen derzeit nur noch drei besetzt, und zwei dieser Ärzte bewegen sich schon in Richtung Pension. Es besteht also dringend Handlungsbedarf“, sagte am Mittwoch der Kindberger Bürgermeister Christian Sander (SPÖ) bei einem Pressegespräch. Andere Gemeinden im Mürztal sind nicht besser dran, etwa die Nachbarstadt Mürzzuschlag: Die Allgemeinmediziner werden rasant weniger, viele stehen vor der Pension. Und: Die Ärzte, die auch nachts und an den Wochenenden ihre Patienten daheim besuchten, sind jetzt schon so gut wie ausgestorben.