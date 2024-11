Der Donnerstagmorgen begann für die Freiwillige Feuerwehr Krieglach arbeitsreich: Gleich zwei Verkehrsunfälle musste man innerhalb einer Stunde bearbeiten, zuerst auf der S6 und wenig später an der Kreuzung vor dem ehemaligen Kindberger Asylheim. Die erste der beiden Alarmierungen erfolgte um 8.37 Uhr: Eine Autofahrerin war im Morgenverkehr auf der S6 in Fahrtrichtung Klagenfurt unterwegs und kam kurz vor der Abfahrt Kindberg-Ost in einer Kurve mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern.