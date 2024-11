Gegen 6 Uhr fuhr eine 56-Jährige aus dem Bezirk Leoben in St. Peter-Freienstein mit ihrem Pkw im Kreuzungsbereich B 115 a – Hauptstraße. Vermutlich aufgrund der Schneefahrbahn und des Glatteises dürfte ein gleichaltriger Mann aus Leoben mit einem Linienbus in den Kreuzungsbereich geschlittert sein. In der Folge kam es zur Kollision mit dem Pkw der 56-Jährigen, wodurch sie und ein weiterer Insasse leicht verletzt wurden. Sie wurden nach der Erstversorgung ins LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur, eingeliefert.

Glatteis dürfte der Auslöser der Kollision gewesen sein © FF St. Peter-Freienstein

Der Buslenker blieb unverletzt. Ob sich im Bus Fahrgäste befanden, ist, laut Polizei, nicht bekannt. Die Feuerwehr Sankt Peter-Freienstein war im Einsatz.