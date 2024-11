„Sollten Sie Ihr Kind mit dem Auto zur Schule bringen oder es abholen, verwenden Sie zukünftig bitte die umliegenden Haltemöglichkeiten.“ Dieser Satz steht in einem Brief an die Eltern der Brucker Volksschule in Berndorf. Das Problem: Der Schulhof war oft mit Autos überfüllt. Jetzt hat man hart durchgegriffen.