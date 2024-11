Eigentlich ist es eine gute Nachricht: Lange hat man für das Lokal SC-Treff in Bruck einen Pächter gesucht. Das Restaurant wurde mehrere Male ausgeschrieben, immerhin ist es das einzige Gastro-Angebot in unmittelbarer Nähe zum großen Fußballplatz der Stadt. Dann hat sich einer gefunden, der schon seit Jahrzehnten als erfahrener Gastronom in der Region bekannt ist: Bruno Rabl, gleichzeitig auch Präsident des SC Bruck.