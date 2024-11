Die steirische Wirtschaft hat derzeit, unter anderem in Form der Industrie, mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. „Derzeit haben wir ein schwieriges, wirtschaftliches Umfeld. In Österreich haben wir eine Rezession, gerade deshalb ist es an der Zeit, die richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen“, meint Wirtschaftslandesrätin Barbara Eibinger-Miedl dazu.