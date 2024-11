Die Feuerwehren Kapfenberg-Stadt, Kapfenberg-Diemlach und Kapfenberg-Hafendorf wurden am Allerseelentag um 17 Uhr zu einem Gartenhüttenbrand in die Johann-Böhm-Straße alarmiert. Innerhalb weniger Minuten stand ein Großaufgebot von Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Dabei stellten die Feuerwehrleute fest, dass der Brand bereits gelöscht worden war – von einem Feuerwehrmann, der zufällig in der Nähe war und durch den Rauch auf den Brand aufmerksam geworden war.

Die Einsatzkräfte führten Nachlöscharbeiten durch und kontrollierten die Einsatzstelle mittels Wärmebildkamera, nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.