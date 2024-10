Es geht nicht um irgendeine Kirche, sondern das prominente Münster bzw. Stift Neuberg an der Mürz in der Obersteiermark. An der höchsten Stelle des riesigen Gotteshauses – es hat bis heute den größten und bedeutendsten Holzdachstuhl im gesamten deutschsprachigen Raum – dreht sich ein Wetterhahn. Darin eingearbeitet: ein Hakenkreuz, das sich mitdreht und bisher offenbar niemandem aufgefallen ist.