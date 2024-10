Die Konjunktur schwächelt, der Betrieb in unmittelbarer Nachbarschaft – die Mareiner Holzgruppe – hat kürzlich Insolvenz angemeldet und trotzdem gibt es positive Nachrichten: In zentraler Lage in St. Marein an der Mürz errichtet die steirische Althea-Gruppe ihren zwölften Standort. Das Familienunternehmen betreibt quer durchs Land verschiedene Pflegeeinrichtungen.