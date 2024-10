Es muss in der Nacht auf Freitag gewesen sein, als eine oder mehrere Personen sich in der öffentlichen Toilettenanlage am Erlaufsee austobten. Sie zerschlugen das WC und das Waschbecken mit einem faustgroßen Stein, den der oder die Täter wie zum Hohn im WC liegen ließen. Bauhof-Mitarbeiter entdeckten den Vorfall am Morgen.