Anfang September gaben sich Chaweewon Somngon und Erich Dürr in Kapfenberg das Ja-Wort. In einer herzlichen Zeremonie im Beisein vom Bruder und der Schwägerin des Bräutigams wurde der Schritt in einen neuen Lebensabschnitt im kleinen Kreis gefeiert. Die beiden, die sich 2021 in Thailand kennengelernt hatten, strahlten vor Glück, als sie ihre gemeinsamen Ziele und Träume besiegelten.

Ihren Beginn nahm die Liebesgeschichte von Chaweewon und Erich vor drei Jahren durch eine zufällige Begegnung im beliebten Urlaubsziel Phuket: Dort trafen sich die Blicke des frischvermählten Paares zum ersten Mal beim Brötchen holen in einer Bäckerei. „Zurück in der Unterkunft dachte ich mir: Weso hast du die Dame nicht angesprochen?“, erzählt der glückliche Bräutigam.

Vom Blickkontakt zur Hochzeit

Davon angetrieben zögerte der Kapfenberger nicht lange und machte sich zurück auf den Weg in die Bäckerei. Somit entwickelte sich diese unscheinbare Situation schnell zu einer romantischen Verbindung, als er seine künftige Ehefrau zu einem Kaffee einlud. Gemeinsam erkundeten sie die Sehenswürdigkeiten der Insel und entdeckten nicht nur die Schönheit Phukets, sondern auch ihre Zuneigung zueinander.

Die Hochzeitsfeier in Kapfenberg war im intimen Rahmen von liebevollen Augenblicken geprägt. Das Paar verspürt bereits Vorfreude auf eine größere Feier, die zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden soll, um diesen besonderen Tag mit Freunden und Familie zu teilen. Unvergessliche Momente erlebt das Paar bei seinen gemeinsamen Motorradreisen in Thailand. Bei der Hochzeitsreise zieht es das Paar ebenfalls in das südostasiatische Land: Es geht nach Phuket, wo vor drei Jahren alles begann.

