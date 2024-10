Am frühen Montagmorgen kam es auf der B20 in Gollrad nahe Mariazell zu einem schweren Verkehrsunfall: Kurz nach 6 Uhr geriet ein Pkw in Fahrtrichtung Bruck aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Klein-Lkw, gelenkt von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag.

Der 17-jährige PKW-Lenker aus dem niederösterreichischen Bezirk Amstetten wurde dabei laut Rotem Kreuz „massiv im Fahrzeug eingeklemmt.“ Seine gleichaltrige Beifahrerin aus dem Bezirk Scheibbs sowie die beiden Insassen des Klein-Lkw wurden leicht verletzt und konnten die Fahrzeuge noch selbstständig verlassen. Wie genau es zur Kollision kam ist noch unbekannt.

Pkw-Lenker in künstlichen Tiefschlaf versetzt

Noch im Fahrzeug wurde der eingeklemmte 17-Jährige notärztlich erstversorgt und im Anschluss unter Einsatz hydraulischer Rettungsgeräte aus dem Fahrzeug gerettet. Aufgrund der schweren Verletzungen, die der junge Mann erlitten hatte, wurde er noch am Unfallort in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Im Anschluss flog ihn der Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt. Die Leichtverletzten wurden mit Rettungswägen in das Landeskrankenhaus Hochsteiermark in Bruck gebracht. Von Seiten des Roten Kreuz Bruck-Mürzzuschlag standen zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, drei Rettungswägen und das Kommandofahrzeug im Einsatz. Weiters der Notarzthubschrauber Christophorus 3, die Freiwilligen Feuerwehren Mariazell, Gollrad und Turnau sowie die Polizei.