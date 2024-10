Am Samstag, 5. Oktober, ist es wieder so weit: Bereits zum 24. Mal öffnen im Rahmen der „Langen Nacht der Museen“ in Österreich zahlreiche Museen, Galerien und Kultureinrichtungen ihre Türen bis spät in die Nacht. An der offiziellen Veranstaltungsreihe des ORF nehmen zwar keine Museen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag teil, trotzdem hat man sich etwa in Mürzzuschlag ein nächtliches Programm überlegt.