Feierstunde kurz vor der Nationalratswahl: Am Freitag war Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) im Bezirk, um eine nicht alltägliche Feierstunde vorzunehmen. Anke Lammer, seit 2022 mit der Schulleitung der HTL Kapfenberg betraut, wurde nun offiziell per Dekret zur Direktorin ernannt. Sie war die erste Frau in der Steiermark, die eine Höhere technische Lehranstalt führte, mittlerweile gibt es eine Kollegin an der HTL Kaindorf.