Wer an das Mürztal denkt, hat (fälschlicherweise) oft eine Industrieregion mit rauchenden Schornsteinen vor dem inneren Auge. Natürlich gibt es viele Unternehmen, allerdings macht die Region auch noch in ganz anderen Dingen von sich reden: Im beschaulichen Mitterdorf in der Gemeinde St. Barbara wurde am Freitag ein modernes Trainingszentrum eröffnet, das in dieser Form und Spezialisierung einzigartig in Österreich ist.