Schreiende Kettensägen, fliegende Holzsplitter und konzentrierte Blicke: Am vergangenen Wochenende ging es bei der 35. Forst-Weltmeisterschaft in Wien ordentlich zur Sache. 25 Nationen hatten sich auf der Wiener Donauinsel eingefunden, um in drei Klassen ihr Können an der Motorsäge zu beweisen, 13 Goldmedaillen gingen dabei an österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer.