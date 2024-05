76 Kinder der Mittelschule Thörl setzten auf einer Windwurffläche der Agrargemeinschaft Fölz gemeinsam mit 24 Brucker Forstschülern an die 2500 Bäume, davon etwa 750 Mutterbäume, die künftig die anderen Bäume „beschützen“ sollen. Die Fläche liegt am Hinteregg in der Fölz.