Jede dritte Frau ist in Österreich von Gewalt betroffen – Zahlen wie diese schockieren jedes Mal aufs Neue. Zwar setzt man politisch bereits seit geraumer Zeit verstärkt Maßnahmen in dem Bereich, die auch vom Europarat in einem Bericht positiv bewertet werden. Dennoch macht etwa die im internationalen Vergleich hohe Zahl an Femiziden deutlich, dass weiterhin Handlungsbedarf herrscht.