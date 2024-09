„Montan ist 50 Jahre“ hieß es am Freitag bei der Montan-Spedition in Kapfenberg. Mit Sponsoren, Kunden und Freunden feierte das Unternehmen sein 50-jähriges Jubiläum. Schon seit der Gründung im November 1973, damals noch als reine Lkw-Spedition, prägt die Montan die Transportbranche in der Region. Besonders bekannt ist das Unternehmen für ihre eigenentwickelten Transportcontainer, die MOCO – also Montan Container – genannt werden.