Mit Jänner 2024 ist es so weit: Der im Vorjahr eröffnete Wirtschaftspark wird vom Brucker Bahnlogistikunternehmen Innofreight und seiner Eigentümerfamilie übernommen. Damit ist es aber noch nicht getan, schließlich geht auch das gegenüberliegende Europan-Gelände an die Familie über. Was man mit den 15.000 Quadratmetern vorhat, wurde jetzt der Stadt präsentiert.