Vor drei Jahren feierte man noch das 25-Jahr-Jubiläum, nun sieht die Zukunft der Unternehmensgruppe Mareiner Holz düster aus: Am Montag gab der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) bekannt, dass alle Gesellschaften der Unternehmensgruppe Mareiner Holz bereits einen Insolvenzantrag eingebracht haben oder einbringen werden. Konkret geht es dabei um die HD Holding GmbH und die Mareiner Holz GmbH, beide mit Sitz in St. Marein im Mürztal, sowie die Mareiner Altholz GmbH mit Sitz in Steyr.