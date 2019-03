Startschuss in Winen

Bürgermeister Ofner, Geschäftsführer Dietrich, Architektin Wicher, Landesrat Seitinger (v. l.) © PASHKOVSKAYA

Seit 1996 ist die Mareiner Holz Manufaktur in St. Marein auf die Veredelung von Massivholzbrettern spezialisiert. Es wurden dafür spezielle Verfahren entwickelt, um nicht nur die Optik, sondern auch die Eigenschaften des Holzes zu verändern. Die Paneele, Fassaden oder Terrassen aus St. Marein finden Abnehmer in vielen europäischen Ländern und darüber hinaus. 60 Prozent der Produkte gehen in den Export.