Altes Blech und heulende Motoren lassen am Wochenende die Herzen vieler Autoliebhaber höher schlagen. Zum sechsten Mal tourt von Freitag bis Sonntag nämlich die „Hochsteiermark Classic“ durch die Region. Laut dem Erfinder der Oldtimerrallye, Werner Ully, war die Nachfrage auch in diesem Jahr groß: „Wir waren nach drei Stunden ausverkauft.“ Zwar musste man in Folge der schlechten Wetterprognose einige Absagen verzeichnen, dennoch dürften um die fünfzig Fahrerinnen und Fahrer an den Start gehen.