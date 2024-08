Am Sonntagnachmittag wurde im Neuberger Ortsteil Altenberg in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Der Hausbesitzer hatte sich gegen 13.30 Uhr bei der Polizei gemeldet und angegeben, dass er Geräusche aus dem Haus und aus unmittelbarer Nähe hören könne. Die Polizei machte sich sofort auf den Weg zum Tatort und traf dort auf zwei Personen, die soeben in ein nahegelegenes Waldstück flüchteten.

Mithilfe von Nachbarn konnte man das Fahrzeug und die Fluchtrichtung der Täter ausfindig machen. In weiterer Folge kam es somit zu einer Fahndung in Richtung Niederösterreich, an welcher mehrere Streifen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag und Niederösterreich beteiligt waren.

Drei Rumänen festgenommen

Im Ortsgebiet von Dörfl, im niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen, konnten schließlich drei rumänische Verdächtige angehalten und festgenommen werden. Im Fluchtfahrzeug stellten Polizisten Diebesgut sicher, das beim Einbruch in Altenberg entwendet worden sein dürfte. Die drei Männer im Alter von 27, 32 und 33 Jahren zeigen sich zum Vorwurf des Einbruchsdiebstahls nicht geständig. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete die Einlieferung in die Justizanstalt Leoben an.