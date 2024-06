Seit Anfang Juni 2024 führte das Landeskriminalamt Steiermark in Kooperation mit der Polizeiinspektion St. Michael/Obersteiermark und der Fremden- und Grenzpolizeiinspektion Ilz Ermittlungen gegen eine mehrköpfige rumänische Tätergruppe durch, deren Mitglieder zwischen 32 und 37 Jahre alt sind. Intensive Ermittlungen ergaben nun, dass die Tätergruppierung nicht nur für mehrere Wohnhauseinbrüche verantwortlich waren.

Nach bisherigem Ermittlungsstand besteht diese kriminelle Vereinigung aus vier Verdächtigen – drei Männern und einer Frau. Diese verübten nicht nur Wohnhauseinbrüche, sondern es konnten auch Diebstähle aus Opferstöcken in Kirchen und der Diebstahl von Blanko-Begutachtungsplaketten nachgewiesen werden.

Diebesgut und Hausdurchsuchung in Graz

Die Beschuldigten traten bei der Verübung der Straftaten mit einem Pkw mit französischen Kennzeichen in Erscheinung. Am Montag, dem 10. Juni, konnten dann zumindest zwei Verdächtige nach einem Einbruch in ein Wohnhaus auf frischer Tat ertappt und festgenommen werden. Im Täterfahrzeug konnten Bargeld, Schmuck, sowie Einbruchswerkzeug und Handschuhe sichergestellt werden.

Weitere Erhebungen ergaben, dass es eine Bezugsadresse in Graz gibt. An der Adresse konnten nach einer durchgeführten Hausdurchsuchung Bargeld, Mobiltelefone und weitere Beweismittel vorgefunden und sichergestellt werden. Weitere Ermittlungen werden derzeit noch durchgeführt.

Die Verdächtigen wurden in die Justizanstalt Leoben überstellt.