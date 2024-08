Anfang Februar holte sich der Kapfenberger Markus Illko einen Grammy für eine Neuauflage des alten Johnny Cash-Hits „Folsom Prison Blues“ ab. Dies ging weltweit durch die Medien. Was hat sich in diesem halben Jahr in seinem Leben getan? Illko war kürzlich auf Heimatbesuch und ist schon wieder zurück in seiner Wahlheimat Los Angeles, wo er seit zehn Jahren lebt und arbeitet.