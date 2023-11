Der in Los Angeles lebende österreichische Gitarrist und Musikproduzent Markus Illko ist in der Nacht zum Samstag für einen Grammy in der Kategorie „Best Arrangement Instrumental“ nominiert worden. „Die Nominierung von Markus Illko kommt nicht zufällig, sondern als Anerkennung seiner bemerkenswerten Zusammenarbeit mit dem renommierten Gitarristen Tommy Emmanuel und John Carter Cash, Johnny Cashs Sohn“, wie es am Montag in einer Aussendung heißt.