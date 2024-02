Bei Markus Illko in Los Angeles ist es 2.30 Uhr nachts, aber er hebt sofort ab. Die Frage, was er zu seinem Grammy-Gewinn sagt, hört er in diesen Stunden nicht zum ersten Mal: „Es war wie ein Schock. Natürlich haben wir gehofft, aber bei dieser Konkurrenz war nicht damit zu rechnen, dass wir den Grammy holen“, sagt der 42-Jährige Gitarrist aus Kapfenberg.