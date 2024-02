Der Steirer Markus Illko hat in der Kategorie „Best Arrangement Instrumental“ einen Grammy gewonnen. Gemeinsam mit u.a. Tommy Emmanuel und John Carter Cash, dem Sohn von Johnny Cash, hat er eine neu interpretierte Version des Johnny Cash-Klassikers „Folsom Prison Blues“ geschaffen und in der Nacht auf Montag in Los Angeles den Preis entgegengenommen.