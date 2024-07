Die Aufräumarbeiten in Thörl laufen, zu tun gibt es nach wie vor genug. Das sieht auch Richard Fürstner vom Verein „Was ist Kunst“ so. Mehrere Wochen werden die Arbeiten noch andauern, bevor überhaupt an einen Wiederaufbau gedacht werden kann. Und um all das bewerkstelligen zu können, braucht es Geld.