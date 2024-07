In einer Zeit, die von Inflation und wirtschaftlichen Schwierigkeiten geprägt ist, ist ein Ausbau eines Unternehmens unüblich. Dennoch fand am Mittwoch der Spatenstich für den Neubau einer Produktionshalle der Firma BFT (Best Fluid Technology) in der Werk-VI-Straße statt. Es soll ein modernes Gebäude entstehen, das den Fokus auf Komfort und Nachhaltigkeit legt.