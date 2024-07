Ereignisse auf der weltpolitischen Bühne halten sich oft nicht an Terminkalender. Österreichs Staatsoberhaupt Alexander van der Bellen weilte jedenfalls gerade in der Steiermark, konkret im Mürztal, als sich die Nachricht vom Attentat in Amerika auf Donald Trump verbreitete. Er besuchte dort vergangenen Samstag die Neuberger Kulturtage, zu denen auch Landeshauptmann Christopher Drexler gekommen war.