Er studierte in Paris und Göttingen, forschte und lehrte in Berlin, Straßburg, Mainz, Chicago und Paris. Weil er Sozialist, seine Frau Jüdin war und seine Söhne sich der französischen Résistance angeschlossen hatten, wurde er im Juli 1944 von der Gestapo in Paris verhaftet. Im März 1945 verstarb Maurice Halbwachs im Alter von 68 Jahren im KZ Buchenwald. Die Arbeit des französischen Philosophen und Soziologen, der sich auch mit Ökonomie und Statistik beschäftigte, prägte die Wissenschaft in mehreren Disziplinen in den Jahrzehnten danach.