6,7 Millionen Euro nimmt die Gemeinde Kindberg in die Hand, das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung am 27. Juni beschlossen. Mit dem Geld haben sie einiges vor am Roßdorfplatz. Bekommt nicht nur die Freiwillige Feuerwehr dort ein neues Rüsthaus samt Vorplatz, sondern auch eine neue Brücke wird kommen und ein Kinder- und Jugendzentrum wird entstehen.