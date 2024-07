Manchmal hält das Leben Hürden und Herausforderungen bereit und so suchte die Buchhalterin Barbara Kroisleitner gemeinsam mit ihrer Schwester ein wenig Ablenkung und Aufmunterung. Die Halloweenparty am 31.10.2019 in Sankt Marein im Cafe Cappucino schien dafür perfekt. Auch Förster Michael Bedek war an diesem Abend auf der Party und aus einem ersten Kennenlernen entwickelte sich die große Liebe.

Die gemeinsame Leidenschaft der beiden gilt dem Reisen, dem Wellnessen und der Natur. Und so war es naheliegend, dass auch die Hochzeit im Zeichen der Natur stand. Fesch in Tracht am Ufer des Teiches beim Gasthaus Wanderl ließen Barbara und Michael ihre Ringe am 22. Juni feierlich segnen und gaben sich im Anschluss vor dem Standesbeamten und im Beisein ihrer Familien und Freunden das JA-Wort.

Der süße Duft von Baumstämmen

Passend zur Naturkulisse wählte das Brautpaar eine Hochzeitstorte in Form von drei Baumstämmen. Symbolisch wohl auch für die drei Säulen der Liebe: Vertrauen, Respekt und Hingabe. Mit jedem Bissen wurde für die Hochzeitsgesellschaft die Verbundenheit des Paares spürbar und jeder konnte die Liebe förmlich schmecken.

Hochzeitstorte von Barbara und Michael © Privat

Ihren gemeinsamen Alltag genießen die Frischvermählten in Kapfenberg. Doch verrät uns die Braut: „Fünf Tage nach der Hochzeit sind wir nach Griechenland geflogen auf die Insel Zakynthos“. In der Hafenstadt feierten Barbara und Michael ihre Liebe, die wie die Wurzeln eines starken Baumes tief verwurzelt und widerstandsfähig ist.

