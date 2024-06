Auf einem Musikerfest vor acht Jahren lernten sich Gerlinde und Konrad Fraiß kennen. Durch die gemeinsame Leidenschaft zum Wandern und Tanzen war schnell ein Grundstock für eine Beziehung gesetzt. Die humorvolle und harmonische Liebe ließ Braut Gerlinde schnell von Hochzeitsglocken träumen, doch Bräutigam Konrad hatte es damit nicht ganz so eilig.

Dennoch wusste er im Inneren bereits genau, dass er diese Bindung mit seiner Gerlinde eingehen möchte. Und so überraschte er seine Heiratskandidatin mit der Anmeldung am Standesamt. „Damit sie weiß, wo sie hingehört und abgesichert ist“, scherzte Konrad und fügte weiters hinzu: „gemeinsames Lachen und die Harmonie in einer Beziehung ist das Wichtigste, damit es klappt“.

Hochzeitstorte mit Botschaft

Am 11. Mai folgte nun das Eheversprechen am Standesamt in Kindberg im engsten Familienkreis. Gefeiert wurde danach ausgiebig im Gasthaus, wo ein Ziehharmonikerspieler nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit vielen Witzen für Stimmung sorgte. Auch die Hochzeitstorte in Herzform, veredelt mit dem Spruch: „Wir haben uns gefunden und ewig verbunden“, spiegelte die Liebe der Frischvermählten wider.

Beide sind Genießer und so führte die anschließende Hochzeitsreise für fünf Tage in die Therme Bad Blumau. „Es ist so ein romantisches Hotel und wir lieben, wie farbenfroh die Hundertwassertherme ist“, schwärmten Gerlinde und Konrad Fraiß.

