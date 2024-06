Seit 1995, also seit fast 30 Jahren, besteht in Mürzzuschlag die „Viktor Kaplan Akademie für Zukunftsenergien“. Der Name wurde mittlerweile zwar auf „Viktor Kaplan Muerz GmbH“ geändert und der Geschäftsführer heißt nicht mehr Robert Lotter wie seit Anbeginn, sondern Stefan Pachmajer, aber die Ziele und Inhalte sind dieselben geblieben: Raus aus Öl und Gas, hin zu erneuerbaren Energieformen – und dies in realen Kraftwerken.