Die letzten Wochen vor den Sommerferien gehören den Abschlussprüfungen und der Matura. Im Agrarbildungszentrum Hafendorf feiert man ebenfalls einen großen Erfolg. „Unsere Schüler absolvierten die Lehrabschlussprüfung am Wifi in Graz mit Bravour und schlossen damit ihre Zusatzausbildung zum Maschinenbautechniker ab. Acht Absolventen konnten sich über einen ausgezeichneten, fünf über einen guten Erfolg freuen“, heißt es in einer Aussendung der Schule.