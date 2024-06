Am vergangenen Wochenende war gefühlt das halbe Mürztal auf den Beinen – und wenn man den Freitag noch dazunimmt, noch einmal um rund 2000 Kinder mehr. Beim steiermarkweiten Lauf für herzkranke Kinder wurden in St. Barbara nicht nur zig Kilometer für den guten Zweck abgespult, der Nachwuchs hat beim so genannten „Herzlauf“ auch jeweils ein Goodie-Bag, eine gesunde Jause und eine Medaille erhalten.