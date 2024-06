Gegen 14.35 kam es am Mittwoch auf der L 103 zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 32-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war mit ihrem Pkw von Kapellen kommend in Fahrtrichtung Niederösterreich unterwegs. Im Neuberger Ortsteil Stojen bog sie nach links in eine Gemeindestraße ein und dürfte dabei einen entgegenkommenden Motorradfahrer übersehen haben.