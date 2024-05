Buch über Brucker Heiligen-Geist-Kapelle präsentiert

Nach umfassender Restaurierung wurde das Denkmal am Autobahnkreuz vor der Stadt 2020 eröffnet. Ein Buch erzählt nun von seiner Entstehung, seiner wechselhaften Geschichte und spannenden Entdeckungen während der Renovierung. Am Wochenende wurde es im „Kultum“ in Graz präsentiert.