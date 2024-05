Schon von Weitem hört man laute Musik, kommt man näher, kann man auch den Text entziffern. „Steiermark, do bin i her“ singt die Menge im Zelt begeistert. Am Wochenende fand von Freitag bis Sonntag in Mürzhofen das alljährliche Zeltfest statt. Drei Tage lang wurde dort mit Acts wie „Die Pagger Buam“, „Mountain Crew“ und „Die Fürsten“ auf der Grabner Wiese ordentlich Party gemacht.