Im Sommer vor zwei Jahren hat sich Julia Smogawetz aus St. Lorenzen ein Herz gefasst. Ihre eigene rheumatische Erkrankung und die Probleme und Beschwerden, die damit einhergehen, haben sie dazu bewogen, sportlich aktiv zu werden. „Ich wollte stabil sein, einen starken Rücken und eine starke Mitte formen. Da bin ich gleich beim Pilates gelandet“, erinnert sie sich.

Nach nur wenigen Einzel- und später Gruppenstunden war ihr klar, dass sie selbst Pilates unterrichten möchte. „Es ist unfassbar, welche Muskelgruppen man gezielt ansteuern kann. Ich wollte mein Wissen und meine Fähigkeiten vertiefen und weitergeben. Deshalb auch die Ausbildung“, sagt sie. Die Trainerausbildung hat sie schlussendlich in Graz absolviert. „Ich habe mich auf die Matte spezialisiert. Das ist unkompliziert für jeden zu handhaben“, erklärt die St. Lorenzenerin.

Geräte und andere Hilfsmittel verwendet Smogawetz in ihren Kurseinheiten nicht. Sie setzt auf die Kraft und das Gewicht des eigenen Körpers auf der Matte. „Pilates ist ein ganzheitliches Körpertraining, bei dem auf keine Muskelgruppe vergessen wird. Die Tiefenmuskulatur wird angeregt und so kommt es rasch zu einer besseren Haltung. Das ist mir an mir selbst schnell aufgefallen“, sagt die Autorin.

Atmen und trainieren

Um ihr Wissen weiterzugeben, bietet Smogawetz Kurseinheiten im Gesundheitsstudio Lotus in Mürzzuschlag und im Meerherzraum in Kapfenberg an und feilt gerade an einem Programm für die Sommermonate. „Die Schnupperstunden laufen bei mir gerade an – da stehen Basisbewegungen, Theorie und Atemtechnik am Plan“, erklärt sie. Ihr eigenes Training kommt neben den Kursen und dem Schreiben ihrer Psychothriller nicht zu kurz. „Pilates hat mir zu einem neuen Körpergefühl verholfen. Das ist Ansporn genug, um selbst am Ball zu bleiben.“

Übrigens: An ihrem fünften Buch arbeitet Smogawetz auch gerade. „Ich freue mich immer, wenn ich ein fertiges Werk in Händen halten kann und bei einer Lesung mein Publikum fessle“, sagt sie.