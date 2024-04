Im Vorjahr wurden Pläne bekannt, dass ein Stahlhandels-Unternehmen westlich der Mitteraich-Siedlung eine Halle errichten will. Die Anrainer befürchteten Staub, Lärm und Lkw-Verkehr, es bildete sich eine Bürgerinitiative. Deren Sprecher Fritz Ploner appellierte an Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier und den Gemeinderat, dies zu verhindern. In einer Bürgerversammlung Anfang Jänner sagte Bürgermeisterin Andrea Winkelmeier zu, am Ende des Tages eine gute Lösung zu finden.